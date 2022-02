La belle réaction des Red Lions contre l’Argentine (vidéo)

Suite à leur défaite de samedi, les joueurs belges voulaient corriger le tir lors de leurs retrouvailles avec les Leones. Mais contrairement à la veille, les Lions débutaient les échanges avec beaucoup plus d’agressivité et d’envie. Ils étaient bien présents dans les duels et ils parvenaient à trouver plus facilement des solutions pour sortir de défense et pour porter le danger devant le but adverse. La fin du premier quart se déroulait dans le cercle argentin avec 8 p.c. consécutifs dont le dernier était converti tout en puissance par Alexander Hendrickx. Le deuxième quart d’heure se déroulait de la même manière même si l’équipe locale obtenait l’une ou l’autre possibilité mais Loic Van Doren se montrait vigilant ou voyait la tentative de Leandro Tollini, sur penalty, frôler le montant de son but. La première période s’achevait sur une large domination des champions olympiques avec 63 % de possession de balle mais surtout 13 pénétrations dans le cercle et 5 tirs au but.

Dès l’entame de la seconde période, la Belgique ne relâchait pas son emprise sur la partie. Et c’était la demande de Michel van den Heuvel qui souhaitait autant d’énergie dans les duels mais aussi un peu plus de lucidité au moment de pénétrer dans le cercle. Mais au fil des minutes, les Argentins reprenaient pied et tentaient de recoller au score. Les Lions tentaient de garder le contrôle et se montraient vigilants même si les échanges étaient de plus en plus tendus. À la 55e minute, ils obtenaient un nouveau penalty (le 11e) et Loïck Luypaert plaçait un sleep à plat entre les jambes du gardien, Tomas Santagio (2-0).