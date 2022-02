IBA signe un accord avec Sogaz (Russie) pour l'installation d'une solution Proteus

Il s'agit du premier système Proteus ONE qui sera installé en Russie.

Le prix d'un système Proteus ONE avec un contrat pluriannuel de maintenance varie entre 35 et 45 millions d'euros. IBA a reçu le premier paiement et commencera à comptabiliser ce revenu en 2022. Il s'agit du 31e système Proteus®ONE vendu dans le monde, dont 12 sont actuellement cliniquement opérationnels.