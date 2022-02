Poppe éliminée, Papadakis et Cizeron titrés, Valieva autorisée à s’aligner: ce qu’il faut retenir de la nuit aux Jeux d’hiver

Double médaillé de bronze de la discipline lors des Mondiaux juniors (2019 et 2021), Evy Poppe a débuté son concours par deux sauts identiques, récompensés successivement par des notes de 44.00 et 60.75. Dernière à effectuer son 3e run, elle a chuté en tentant un double frontflip et récolté la note de 21.00.

Le résultat étant la somme des deux meilleures notes pour deux sauts différents, la Gantoise a totalisé la somme de 81.75, soit le 24e total des 29 snowboardeuses au départ.

Les Français Papadakis et Cizeron décrochent l’or en danse sur glace

Les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont été sacrés champions olympiques de danse sur glace lundi aux Jeux de Pékin, le seul titre qui manquait encore à l’immense palmarès du duo, en argent il y a quatre ans à Pyeongchang.

Sur la glace chinoise, Gabriella Papadakis (26 ans) et Guillaume Cizeron (27 ans) se sont largement imposés, avec un total de 226,98 points, nouveau record du monde, devant les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov (220,51) et les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue (218,02).

Le duo français, robe dorée à paillettes pour Papadakis, haut rouge et pantalon noir pour Cizeron, déjà quadruple champion du monde (2015, 2016, 2018 et 2019) et quintuple champion d’Europe (2015-2019), décroche enfin l’or olympique à l’issue de leur programme libre patiné au son de l’Elegie de Gabriel Fauré, jouée au violoncelle et au piano.

La championne olympique Sarah Hoefflin ne passe pas les qualifications du ski slopestyle

Les qualifications du ski slopestyle, reportées d’un jour en raison des conditions météorologiques difficiles dimanche au snowpark de Zhangjiakou, ont réservé une surprise de taille avec l’élimination de la Suissesse Sarah Hoefflin, championne olympique en titre.

Hoefflin a manqué ses deux runs et a dû se contenter de la 20e place alors que seul le top 12 validait son ticket pour la finale de mardi, décalée elle aussi d’un jour.

La Russe Kamila Valieva autorisée à s’aligner dans l’épreuve individuelle

La patineuse artistique Kamila Valieva, déjà sacrée avec la Russie dans l’épreuve par équipes et testée positive fin décembre à une substance interdite, pourra disputer l’épreuve individuelle des Jeux Olympiques de Pékin, prévue mardi et à laquelle la Belge Loena Hendrickx participera. Telle a été la décision rendue par le Tribunal arbitral du sport (TAS) lundi matin.

L’instance, qui a entendu les parties pendant près de six heures, a confirmé la levée de la suspension provisoire de l’adolescente de 15 ans par l’agence antidopage russe (Rusada), considérant que la priver d’épreuve avant même d’avoir examiné le fond de l’affaire lui causerait un préjudice « irréparable ».