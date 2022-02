Crise en Ukraine: Kiev convoque une réunion urgente avec Moscou

« Nous passons à l’étape suivante. L’Ukraine convoque une réunion avec la Russie et tous les Etats membres », a indiqué le chef de la diplomatie ukrainienne.

L’Ukraine a exigé une réunion urgente avec la Russie et les pays de l’OSCE, accusant Moscou de ne pas partager d’informations sur ses déplacements de troupes massifs à la frontière ukrainienne, au cœur d’une grave crise russo-occidentale.

« Nous passons à l’étape suivante. L’Ukraine convoque une réunion avec la Russie et tous les Etats membres (de l’OSCE) sous 48 heures pour évoquer le renforcement et les déplacements des troupes russes le long de notre frontière et en Crimée occupée », a indiqué M. Kouleba.