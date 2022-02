Convoi de la liberté à Bruxelles: les perturbations en photos

La manifestation, inspirée des convois de camionneurs au Canada, a été interdite par les autorités et, après les rassemblements du week-end en France, la police fédérale était déployée sur plusieurs autoroutes pour filtrer l’accès à la capitale.

« Pour l’instant on a repéré 4-500 véhicules (…), voitures, camping-cars, petites camionnettes. Une trentaine ont été bloqués et les autres se sont un peu évaporés dans la nature », a déclaré Philippe Close lundi matin à la RTBF. Selon lui, en début de matinée, une quarantaine de véhicules avaient rejoint le parking C, une aire de stationnement en périphérie de Bruxelles vers laquelle la police a décidé d’orienter les manifestants des convois.

De là, il sera possible de « négocier avec la police un parcours à pied », a précisé le bourgmestre de Bruxelles. « Mais il s’agit de ne pas prendre en otage la capitale », a-t-il mis en garde. « Ce qui est compliqué ici, c’est qu’on n’a pas de demande d’organisateur. En Belgique vous devez introduire une demande pour manifester. On est vigilant, c’est pour ça qu’on mobilise largement », a ajouté M. Close.

Il a relevé qu’en France, le mouvement s’était avéré jusqu’à présent « moins gros que ce que pouvaient redouter les autorités françaises » et essentiellement constitué de particuliers dans leurs véhicules personnels, et non de camions comme au Canada. « Je pense qu’il y a peu d’entreprises belges ou européennes qui ont autorisé leurs employés à venir bloquer la capitale avec le camion de l’entreprise », a-t-il estimé.

Par mesure de précaution, la police avait annoncé lundi matin la fermeture de l’autoroute E40 dans le sens Louvain-Bruxelles.