La situation de Valieva clarifiée avant le programme court: satisfaction côté belge

Championne d’Europe et invaincue cette saison, Valieva, déjà en or dans la compétition par équipes à Pékin, est la grandissime favorite au sacre olympique dans une compétition qui verra la Belge Loena Hendrickx tenter de confirmer ses bonnes performances, notamment une 4e place à l’Euro et une 5e aux Mondiaux.

« Nous sommes évidemment concentrés sur les performances de Loena, nous voulons tout faire pour qu’elle puisse faire aussi bien que possible. Nous avons évidemment évoqué cette affaire, mais je suis heureux de voir que Loena se concentre davantage sur l’exécution de son programme court », a encore expliqué Jeroen Straathof, qui attend de voir la suite réservée au cas Valieva.

En effet, le TAS ne s’est pas prononcé sur le fond de l’affaire mais bien sur la suspension provisoire de l’adolescente russe. « Sur base de faits très limités, il a été déterminé qu’aucune suspension provisoire ne devait être prononcée à l’encontre de l’athlète », a écrit le TAS dans son communiqué, s’appuyant notamment sur le fait que Valieva était une « personne protégée » au regard du code antidopage en raison de son âge (moins de 16 ans).