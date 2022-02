Santander lance un compte d'épargne avec le taux le plus élevé du marché

Santander a fait le constat que des gens disposant de plus de 100.000 euros d'épargne avaient tendance à disperser leur argent dans plusieurs banques. Grâce au nouveau compte "Vision MAX", la banque veut inciter ces épargnants à se diriger vers un seul compte, même si la garantie de dépôt n'est que de 100.000 euros.

Ainsi, les épargnants qui disposent d'un montant de 125.000 à 200.000 euros peuvent bénéficier via ce compte d'un taux de base de 0,25% et d'une prime de fidélité de 0,40%. Pour des montants inférieurs, il faut compter sur un taux de 0,05% et une prime de 0,40%.