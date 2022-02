Pass vaccinal en France: ce qui change dès ce mardi 15 février pour les voyageurs belges

Depuis le 24 janvier 2022, le pass vaccinal est obligatoire en France pour accéder à certains lieux recevant du public comme les cinémas, l’horeca ou les transports interrégionaux pour les personnes de 16 ans et plus. Il remplace le pass sanitaire appliqué sur le territoire national depuis le 9 juin 2021, rappelle service-public.fr .

Le pass vaccinal consiste à présenter, au format numérique ou papier, une preuve sanitaire parmi les trois suivantes :

- Le certificat de vaccination, à la condition que les personnes disposent d’un schéma vaccinal complet (dose de rappel effectuée dans le délai imparti pour les personnes à partir de 18 ans et un mois qui y sont éligibles).

- Le résultat d’un test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du covid, de plus de 11 jours et de moins de six mois.

- Le certificat de contre-indication à la vaccination.

Sauf exception, le pass vaccinal n’intègre donc plus comme preuve le résultat d’un test de dépistage covid négatif.

Depuis le 15 janvier 2022, toutes les personnes âgées de 18 ans et plus doivent recevoir une dose de rappel au maximum sept mois après leur dernière injection ou infection au covid pour bénéficier d’un pass vaccinal valide. A compter du 15 février 2022, les délais pour conserver son pass vont être réduits, il faudra effectuer sa dose de rappel quatre mois, et non plus sept mois, après sa 2e dose pour avoir un schéma vaccinal complet et conserver un pass vaccinal valide, explique service-public.fr.