Philippe Close au sujet du convoi de la liberté: «Un petit millier de policiers mobilisés» (direct)

Après Paris ce week-end, le convoi de la liberté s’est dirigé vers Bruxelles ce lundi matin. 500 véhicules étaient arrêtés sur un parking à Houdeng. Une quarantaine d’entre eux se trouve sur le parking C du Heysel », expliquait ce matin Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles sur LN24. « La police est mobilisée. On va gérer avec sang froid et méthode. »

Les véhicules sont majoritairement des voitures et camionnettes et non des camions comme au Canada. La plupart des véhicules viennent de France mais « on serait sur un nombre plutôt raisonnable qui nous permet de gérer », explique le bourgmestre.

Pas d’autorisation de manifester

« Le problème, c’est qu’il n’y a pas de demande. Le droit de manifester n’est pas absolu. Or, nous n’avons pas de demande ni d’interlocuteur. Nous avons prévu le parking C pour leur permettre de laisser leur véhicule. Et nous pourrions négocier. Mais le but n’est pas d’emprisonner une ville ou des citoyens », explique encore les bourgmestres.