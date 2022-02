Jeux d’hiver: le CIO ne remettra pas les médailles sans avoir une décision sur le fond de l’affaire Valieva

Le Comité international olympique (CIO) a annoncé lundi, après la décision rendue par le Tribunal arbitral du sport (TAS) autorisant la patineuse artistique russe Kamila Valieva à participer à l’épreuve individuelle des JO de Pékin malgré un contrôle antidopage positif, vouloir attendre une décision sur le fond de l’histoire avant de remettre les médailles de l’épreuve par équipes, remportée par la Russie et Valieva.

Si la Russe, également grandissime favorite au sacre olympique, venait à terminer sur le podium de l’épreuve individuelle, le CIO ne procédera pas non plus à la traditionnelle remise des médailles, estimant que c’était inapproprié et préférant attendre que le fond de l’affaire soit tranché, ce qui peut prendre plusieurs mois. Il le fera, en consultation avec les athlètes et les comités olympiques nationaux concernés, une fois l’affaire réglée.