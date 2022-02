Coronavirus: les personnes appartenant au groupe sanguin O seraient-elles plus protégées?

Selon l’étude, une personne du groupe O négatif pourrait transmettre plus facilement le virus via des dons de sang même s’il est plus protégé.

Plusieurs études menées par la revue scientifique Epidemics et l’Inserm (L’institut national de la santé et de la recherche médicale français) indiquent que les personnes appartenant au groupe sanguin O sont moins susceptibles d’attraper le coronavirus, explique L’Union.

L’été dernier, la revue Epidemics avait publié un compte rendu de son étude. On pouvait y lire que « les groupes sanguins A et B peuvent être des facteurs de risque du covid alors que le groupe sanguin O semble être protecteur ». Sauf que les O sont des donneurs universels, ce qui permet au virus de se propager davantage. Il existerait donc un lien entre la transmission du virus et la compatibilité entre les groupes sanguins.

Selon l’étude, une personne du groupe O positif (donneur universel) pourrait transmettre plus facilement le virus via des dons de sang même s’il est plus protégé. Tandis qu’une personne du groupe A+, par exemple, sera moins protégée mais transmettra moins le virus étant donné qu’il ne peut donner son sang qu’aux A+ et aux AB+.