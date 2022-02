Convoi de la liberté à Bruxelles: près de mille policiers mobilisés et des embarras de circulation (direct)

Les premiers participants au convoi ont été redirigés vers le parking C du Heysel dès le matin, a en outre indiqué la police. Les autorités n’ont toutefois pas souhaité communiquer le nombre de manifestants présents sur place. Les forces de l’ordre évoquaient une « trentaine de véhicules » plus tôt dans la matinée.

Selon Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles, « 500 véhicules étaient arrêtés sur un parking à Houdeng. Une quarantaine d’entre eux se trouve sur le parking C du Heysel. » Expliquait-il ce matin sur LN24. « La police est mobilisée. On va gérer avec sang froid et méthode. »

Les véhicules sont majoritairement des voitures et camionnettes et non des camions comme au Canada. La plupart des véhicules viennent de France mais « on serait sur un nombre plutôt raisonnable qui nous permet de gérer », explique le bourgmestre.

Pas d’autorisation de manifester

« Le problème, c’est qu’il n’y a pas de demande. Le droit de manifester n’est pas absolu. Or, nous n’avons pas de demande ni d’interlocuteur. Nous avons prévu le parking C pour leur permettre de laisser leur véhicule. Et nous pourrions négocier. Mais le but n’est pas d’emprisonner une ville ou des citoyens », explique encore les bourgmestres.

De nombreux policiers sont mobilisés. « Un petit millier de policiers est mobilisé. Nous sommes en contact avec la police française, la police fédérale et locale. » Philippe Close le répète : « Le principe est de ne pas bloquer Bruxelles. On ne peut prendre en otage une capitale. »

Sortie Reyers sur E40 fermée

Par ailleurs, la sortie Reyers sur la E40 en provenance de Louvain a été fermée jusqu’à nouvel ordre.

Les participants au « convoi de la liberté », venus de France, notamment, entendent protester contre les mesures sanitaires instaurées pour endiguer la pandémie de coronavirus en Europe.