Ligue des champions: PSG-Real Madrid, plus une finale qu’un huitième

Comme une finale en hiver : favoris de la Ligue des champions, le PSG de Lionel Messi et le Real Madrid, prétendant de Kylian Mbappé, s’affrontent plus tôt qu’espéré mardi (21h00) dans un huitième de finale aller que Neymar et Karim Benzema, incertains, espèrent disputer.

Enfin, ça commence ! Au PSG, où la Ligue des champions constitue l’alpha et l’oméga de la saison, le début de la phase à élimination directe promet de raviver la flamme d’une équipe parisienne qui n’a procuré que trop peu d’émotions cette saison, hormis les fulgurances de l’astre Mbappé.