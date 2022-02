Coronavirus en Allemagne: vers une levée totale des restrictions sanitaires en mars?

Avec plus de 240.000 contaminations en 24h vendredi, selon l’institut de veille sanitaire RKI, le pic des infections par le coronavirus « est en vue », selon le chancelier.

L’Allemagne prévoit de supprimer progressivement, à partir du 20 mars, la plupart des restrictions mises en place pour combattre l’épidémie de covid-19, selon un projet gouvernemental dévoilé lundi. « D’ici le début du printemps, le 20 mars 2022, les restrictions concernant la vie sociale, culturelle et économique devraient être progressivement levées », indique ce document de huit pages obtenu par l’AFP et qui servira de base de discussions lors d’une réunion mercredi entre le gouvernement et les régions allemandes.