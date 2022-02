Convoi de la liberté: la police arrête des manifestants armés de couteaux dans le centre de Bruxelles

Sur la place du Monnaie, dans le centre de Bruxelles, des agents de police de Bruxelles-Capitale Ixelles ont procédé à l’arrestation administrative de plusieurs personnes parce qu’elles transportaient des objets interdits tels que des couteaux. En attendant, le calme règne et aucun incident significatif n’a encore été observé.

Des officiers de police patrouillant dans le centre-ville ont vu des hommes se comporter de façon étrange. Un contrôle a révélé qu’ils portaient des objets dangereux et des armes interdites. Ce ne sont pas des choses qui ont leur place dans une manifestation pacifique, a précisé la police.

« Nous avons procédé à l’arrestation administrative de ces personnes et à la confiscation des objets », indique Carla Lonneville, porte-parole de la police de Bruxelles-Capitale Ixelles.

Couteaux, cagoules, gants renforcés

Le bilan du nombre de personnes arrêtées et du nombre d’objets trouvés sera fait plus tard dans la journée. Il s’agirait de couteaux, de cagoules ou de gants renforcés, comme le montre déjà la page twitter de la police de Bruxelles.

Sur les routes autour et dans Bruxelles, les polices fédérale et bruxelloise continuent de procéder à des barrages filtrants pour intercepter les participants au convoi de la liberté. Cela provoque plusieurs embouteillages. Les manifestants qui se rendent dans la capitale malgré l’interdiction sont dirigés vers le parking C de Brussels Expo.