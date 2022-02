Economie locale: Mazette, voilà l’arrivée du café-brasserie coopératif!

Mazette, interjection suggérant à la fois l’étonnement et l’admiration. Et désormais, c’est aussi le petit nom bien bruxellois de ce café-brasserie coopératif niché au cœur des Marolles, sur la place du Jeu de Balle, qui ouvrira ses fûts et son four à pain à la fin de ce mois de février. « Nous sommes en train d’inventer l’horeca post-covid », résume dans un sourire Boris Feron, l’un des fondateurs du projet né, en 2018 autour d’une bière avec son pote Yorick Coomans. « Comme beaucoup, on s’est dit, “allez, on ouvre notre bar” puis l’idée a fait son chemin et, à partir d’octobre 2019, on a décidé de se lancer ».

Mais la crise sanitaire est passée par là. « On a voulu en faire une opportunité plutôt qu’une menace. On comptait ouvrir en juin 2020 mais le covid nous a finalement donné l’occasion de bien penser les choses pour ouvrir un lieu d’espoir dans le monde de l’après virus ».