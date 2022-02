Télétravail: a peine 3% des employés souhaitent retourner au bureau à temps plein

A peine 3 % des employés de bureau dans le monde souhaitent retourner au bureau cinq jours par semaine, selon les résultats d’un sondage réalisé par le consultant Advanced Workplace Associates. Le sondage montre également que les travailleurs menacent de démissionner si leurs patrons les obligent à retourner au bureau à temps plein.

Pas moins de 86 % des employés de bureau souhaitent en effet continuer à pouvoir travailler depuis leur domicile au moins deux jours par semaine, poursuit le cabinet de conseil après avoir interrogé près de 10.000 personnes dans le monde parmi lesquelles des travailleurs des secteurs de la finance, de la technologie et de l’énergie. Et tous les groupes d’âge partagent le même avis, ajoute le bureau. Les employés préféreraient en outre se rendre au bureau les mardis, mercredis et jeudis.