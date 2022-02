Tour d’Oman: Jan Hirt gagne l’étape reine et prend une option sur la victoire finale

Jan Hirt a remporté la cinquième étape du Tour cycliste d’Oman (2.Pro), lundi, entre Samail et Jabal Al Akhdar (150,5 km). Le Tchèque de l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert s’est imposé en solitaire au sommet de la « montagne verte », ce qui lui permet de prendre la tête du général au détriment de l’Italien Fausto Masnada (Quick-Step Alpha Vinyl) et de prendre une grosse option sur la victoire finale.

Six coureurs s’échappaient en début de course : Laurenz Rex (Bingoal Pauwels Sauces WB), les Italiens Luca Rastelli (Bardiani-CSF-Faizanè) et Filippo Ridolfo (Novo Nordisk), les Espagnols Anntonio Angulo (Euskaltel-Euskadi) et Angel Fuentes (Burgos-BH) et le Kazakh Nicolas Vinokourov (Astana Qazaqstan Development Team).