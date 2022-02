La famille Cherry s’expose chez Argos

Le trompettiste américain Don Cherry, décédé en 1995 à l’âge de 58 ans, fut un des musiciens de jazz et de musique du monde les plus novateurs du XXe siècle. Avec son épouse plasticienne Moki Karlsson décédée en 2009, il a créé en Suède, dans le village de Tågarp, un centre d’arts dédié à la création et à l’éducation, notamment de leurs deux enfants Neneh et Eagle-Eye Cherry. La fille de la chanteuse Neneh Cherry, Naima Karlsson, qui préside la fondation perpétuant ce patrimoine artistique, a réuni les pièces que présente à Bruxelles le Centre Argos pour les Arts audiovisuels.