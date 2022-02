Kuurne-Bruxelles-Kuurne: Caleb Ewan ajoute la classique belge à son programme

L’Australien a décidé d’ajouter à son programme la classique dominicale du week-end d’ouverture de la saison cycliste belge. Le sprinteur de la formation de John Lelangue aura pris part juste avant au Tour des Alpes Maritimes et du Var (les 18, 19 et 20 février).

Caleb Ewan, 27 ans, avait prévu de disputer le Tour des Emirats arabes unis la semaine prochaine, mais un léger refroidissement l’a poussé à modifier son programme. « Je me sens bien maintenant, mais c’était mieux de ne pas reprendre trop vite avec une course de sept jours », a justifié de son côté l’Australien aux 53 victoires, qui sera ensuite au départ de Tirreno-Adriatico (7 mars) et de Milan-San Remo (19 mars).