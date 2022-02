Bruxelles: quel avenir pour le quartier européen?

Le quartier européen est à l’arrêt, cela crée une certaine désolation », constate Alain Hutchinson, commissaire à l’Europe. Agent de liaison entre les institutions bruxelloises et européennes, il veut voir dans la crise une opportunité. Celle d’enfin transformer ce périmètre outrageusement dominé par les bureaux en espace où il fait (aussi) bon vivre. Une ambition presque aussi ancienne que la présence de l’Europe à Bruxelles, une lettre morte jusqu’ici. Ce n’est pas faute, dans le chef des autorités régionales, locales, voire fédérales (il fut un temps où le Premier ministre, en l’occurrence Guy Verhofstadt, se mêlait de sa capitale) d’avoir imaginé des schémas directeurs, stratégies, et autres plans d’aménagement, chacun effaçant et remplaçant le précédent. Ni d’avoir convoqué des architectes et urbanistes de renom pour dessiner la rue de la Loi et ses (co)latérales, à grands traits de tours.