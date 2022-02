Convoi de la liberté: plusieurs rassemblements en cours au centre de Bruxelles (direct)

Entre 100 et 200 personnes étaient rassemblées vers 14h30 à hauteur du quai au Bois à brûler et du quai aux Briques, à proximité de la place Sainte-Catherine, dans le cadre du « convoi de la liberté », a appris Belga de source policière. Sur place, plusieurs manifestants scandent « liberté, liberté » et certains font flotter des drapeaux français, de la région Occitanie et de la ville de Berlin. La manifestation semble se dérouler dans le calme, ce que confirment les forces de l’ordre.

Répondant à un appel lancé sur les réseaux sociaux, les manifestants ont commencé à se rassembler près de la place Sainte-Catherine vers 14h. Ils ont ensuite été séparés en deux groupes par les unités anti-émeute de la police. « Nous voulons nous assurer qu’ils ne puissent pas progresser plus loin dans le centre-ville », a confirmé la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ixelles.