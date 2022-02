SpaceX veut lancer la première sortie spatiale commerciale, loin de la Terre

Le vaisseau spatial ambitionne en outre d'atteindre, durant ce voyage, "la plus haute orbite jamais habitée" autour de notre planète, sans pour autant que SpaceX n'avance de distance précise. En 1966, la mission américaine Gemini XI avait établi un record d'altitude à 1.400 kilomètres. À titre de comparaison, la station spatiale internationale (ISS) vole à quelque 400 km d'altitude.

Le commandant de la nouvelle mission de SpaceX qui durera cinq jours sera le milliardaire et pilote américain Jared Isaacman. Le fondateur du service de paiement Shift4 Payments a déjà participé à une sortie spatiale avec SpaceX, en septembre dernier. Les trois autres voyageur et voyageuses seront l'ancien pilote de l'armée Scott Poteet et les collaboratrices de SpaceX Sarah Gillis et Anna Menon.