Cancer de l’enfant: «A 17 ans, j’ai choisi d’être soignée en pédiatrie pour l’ambiance»

Chaque année en Belgique, 650 cancers sont diagnostiqués chez des enfants et adolescents de 0 à 19 ans. Commence alors, pour les jeunes et leur famille, un long parcours fait d’hospitalisations, de traitements plus ou moins supportés, de vie quotidienne et d’école entrecoupées mais aussi et surtout, de beaucoup de questions. « Et ces questions, on n’ose pas toujours les poser aux médecins ou alors on ne sait tout simplement pas à qui les poser quand elles concernent la vie en dehors de l’hôpital », explique Delphine Heenen, fondatrice de l’association belge KickCancer, qui s’est donné pour ambition de guérir le cancer des enfants après la maladie de son fils Raphaël, atteint d’un cancer rare du pied à 9 ans.