Bruxelles: le quartier européen attend des clients ou des habitants

De tous les quartiers de Bruxelles, c’est celui qui trinque le plus. Le télétravail diminue les taux de fréquentation et les chiffres d’affaires de moitié, voire plus, dans le quartier Schuman. La situation est encore plus critique place du Luxembourg.

C’est dimanche tous les jours dans le quartier. Cela fait trois mois qu’il n’y a plus de files à la fin de l’avenue de Cortenbergh ». David Rasson force un peu le trait. Parce qu’un dimanche, dans le quartier européen, c’est un peu ville morte, surtout si la météo décourage les balades au Cinquantenaire ou au marché Jourdan. Un peu mais pas complètement. Son Jardin du Sommelier, ouvert rue Stévin, à quelques pas du Berlaymont, sommeille. Mode jachère, surtout depuis le Codeco de novembre et son tour de vis sanitaire. Des tablées de six, une addition réglée pour 23 heures… et un carnet de réservation rempli de biffures. « Cent couverts annulés d’un coup. Je peux accueillir 260 personnes, là, je tourne à 125 grand maximum, six banquets ont été annulés. » Trois mois que ça dure, une galère pour les comptes (le chiffre d’affaires a été divisé par deux), un grand coup au moral. La faute au covid, qui vide bureaux, restos et hôtels du quartier.