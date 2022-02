Match arrêté par les autorités sanitaires: la FIFA décide que le choc Brésil-Argentine doit être rejoué (vidéo)

La Commission de discipline de la FIFA a annoncé lundi que la rencontre de qualification pour le Mondial 2022 de football entre le Brésil et l’Argentine, arrêtée le 5 septembre dernier à Sao Paulo, sera finalement rejouée. La date et le lieu restent à déterminer. Les deux fédérations brésilienne et argentine écopent chacune d’une forte amende respectivement de 550.000 et 250.000 francs suisses, soit environ 525.000 et 240.000 euros, pour ne pas avoir respecté les mesures de sécurité et à la suite de l’arrêt définitif du match.