Sauver des poules pondeuses de l’abattoir, un geste pas si innocent qu’il n’y paraît

Des enclos, des cabanes, de grandes volières, des mangeoires et des abreuvoirs un peu partout. Dans la petite bourgade de Villers-le-Peuplier, dans l’entité de Hannut, le jardin de Marie-Christine Molitor n’en est plus un depuis quelques années. Au fil du temps, il s’est transformé en poulailler puis en refuge ou maison d’accueil pour animaux de la ferme. Rousses ou blanches, quelques dizaines de poules picorent ce qu’elles trouvent au milieu de la boue tout en caquetant. Un peu plus loin, un coq donne de la voix tandis que des canards blancs lui donnent la réplique. Particularité de ce petit monde ? Tous ces animaux ont été sauvés d’une mort certaine et probablement de l’abattoir. Et dans quelques jours, ils vont être rejoints par plusieurs dizaines de poules pondeuses en provenance d’un élevage de Braine-le-Château.