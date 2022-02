Formule 1: Alpha Tauri, dans le sillage de Red Bull

L’écurie « bis » de Red Bull a présenté sa nouvelle AT03 au volant de laquelle Pierre Gasly et Yuki Tsunoda tenteront de se distinguer à nouveau en 2022.

Après Haas, Red Bull, Aston Martin et McLaren, l’écurie Alpha Tauri est la cinquième à avoir présenté sa Formule 1 avec laquelle elle défendra les couleurs de l’écurie « bis » de Red Bull. Une présentation faite (très) rapidement, par le biais d’une vidéo et de quelques photos à peine.

La voiture présente les formes des monoplaces « new look » attendues cette année, mais il faudra attendre les essais de Barcelone, la semaine prochaine, pour se faire une idée plus précise de son véritable potentiel alors qu’elle a été présentée sous une robe assez réussie.

Pierre Gasly : « Hâte de la découvrir à Barcelone »

« La Formule 1 entre cette année dans une ère nouvelle et nous espérons que ce package sera très fort, après les bons résultats de l’an dernier », a énoncé Franz Tost, le directeur de l’écurie.