Perdus, des manifestants français du convoi de la liberté se trompent de chemin pour se rendre à Bruxelles

On s’est perdus en fait ». Interrogés à Lille par VTM nieuws, des partisans du convoi de la liberté ont pris la route en direction de Bruxelles pour participer au rassemblement. Sauf qu’en réalité, ils n’ont pas pris la bonne direction… « Pour se rendre à Bruxelles, c’est dans le sens opposé », a fait remarquer le journaliste. Les personnes interrogées, visiblement peu préparées, ont alors répondu immédiatement que c’était la direction qu’ils allaient prendre. « On va y arriver. Pas de problème. On verra quand : aujourd’hui, demain, après-demain… on verra bien. Mais on va y arriver », a affirmé avec assurance un manifestant.

D’autres partisans du convoi prennent la situation avec beaucoup de légèreté : « Et bien ce n’est pas grave. On va visiter le pays. On fait du tourisme politique ».