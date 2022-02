Suède: polémique autour du rêve fou de la star d’Abba

Djurgården, pour les habitants de Stockholm, est « unique au monde ». Se déroulant du nord au sud de la ville, cette bande de forêt et de prairie, devenue parc national en 2009, est huit fois plus étendue que le Central Park de New York. C’est un havre de paix où l’on vient courir en été, cueillir des champignons en automne, mais aussi se divertir toute l’année sur les manèges du parc d’attractions de Gröna Lund. Alors bien sûr, quand les journaux suédois se sont fait l’écho des projets de Björn Ulvaeus pour Djurgården, et de l’opposition montante des défenseurs de l’environnement contre son futur « Abbaland », la polémique est vite devenue inflammable.