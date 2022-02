Une femme enceinte témoigne: «Au travail, c’est comme si ma grossesse était une bombe à retardement»

En 2020, environ 40 % des signalements faits auprès de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes relevaient du domaine de l’emploi. Parmi ceux-ci, 36 % avaient trait à la grossesse/maternité. Deux jugements condamnent des employeurs de Verviers et de Waterloo, notamment sur base d’enregistrements réalisés par les discriminées.

L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a décidé de communiquer sur deux jugements éloquents en matière de discrimination à la maternité. On y condamne, à Nivelles et Verviers, des employeurs qui, ainsi qu’un enregistrement l’a prouvé, ont décidé de mettre un terme à la collaboration qu’ils avaient avec des femmes parce qu’elles étaient enceintes. L’histoire des concernées amène à réfléchir. Andreina Gonzales, l’une d’elles, nous confie la sienne.