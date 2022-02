Russie: un an après son arrestation, Alexeï Navalny va être à nouveau jugé

Que chaque épouse et mère en Russie s’imagine à ma place ! » A la veille du nouveau procès contre Alexeï Navalny, sa femme, Ioulia Navalnaïa, a lancé un message sur les réseaux sociaux. Le leader de l’opposition anti-Kremlin, emprisonné depuis un an dans une colonie pénitentiaire à une centaine de kilomètres à l’est de Moscou, doit comparaître ce mardi, par visioconférence, devant un tribunal de la capitale.

Déjà condamné à deux et demi de prison, Navalny sera jugé dans deux des nouvelles affaires ouvertes depuis contre lui. Cette fois, c’est pour « escroquerie » et « outrage » à magistrat. Les enquêteurs l’accusent d’avoir détourné l’équivalent de 4,7 millions de dollars de dons destinés à ses organisations et d’avoir insulté un juge lors d’une précédente audience. Des accusations passibles respectivement de jusqu’à dix ans et six mois de prison.