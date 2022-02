«Convoi de la liberté»: à peine quelques centaines de manifestants à clamer leur droit à la liberté

Après avoir passé le week-end à Paris en provenance d’un peu partout en France, les manifestants du « convoi de la liberté » s’étaient fixés comme objectif de faire entendre leur voix dans le quartier européen à Bruxelles. Certains avaient même l’ambition de paralyser la capitale de l’Europe pour protester contre le pass vaccinal et toutes les mesures sanitaires qui, selon eux, les « privent de leurs libertés » et font que « l’Europe entre en dictature ». N’ayant fait l’objet d’aucune demande, le rassemblement a été interdit fin de semaine dernière par la Ville de Bruxelles, par la Région bruxelloise mais aussi par la ministre de l’Intérieur. Afin d’empêcher, ce lundi matin à la première heure, l’accès à Bruxelles aux motor-homes et voitures censés arriver en nombre de France, voire d’Allemagne et des Pays-Bas, la police avait installé des barrages filtrants à toutes les entrées de la ville.