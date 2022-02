Roman graphique: «C’est l’histoire des hommes venus prendre et sucer la terre»

With or Whithout You… avec ou sans toi, sans elle, sans nous. La voix de Bono déchire les nuages au-dessus de Melvile, noyée dans un déluge d’eau et de feu. L’émotion du fusain de Romain Renard balaie le lecteur d’une vague d’âmes en larmes. Les fantômes de toute une ville, de ses fondateurs, de ses survivants de ses amants, de ses assassins tournent les pages d’une saga aux frontières du réel. L’artiste belge a romancé les personnages, signé les chroniques, composé les images, la bande originale, le concert dessiné et bientôt le dessin animé de cette ville imaginaire où l’inimaginable se produit. Melvile est un chef-d’œuvre dévastateur, où l’intime rencontre l’universel. Pendant huit ans, Romain Renard a effeuillé les mille pages des mystères de la ville et des secrets de famille de ses habitants pour questionner l’amour et la foi dans l’humanité. Le troisième et dernier tome de cette saga, L’histoire de Ruth Jacob