Les parents d’un bébé atteint d’une maladie grave lancent un appel aux dons par SMS

William est un petit garçon de onze mois atteint du syndrome de Menkes. C’est une maladie pour l’instant incurable qui fera qu’il ne vieillira probablement pas plus de trois ans. Pour tenter de prolonger la vie du garçon, ses parents Marie Corthier et Dennis De Rycke lancent une campagne d’envoi de SMS pour collecter des fonds. Leur objectif est de pouvoir s’offrir un traitement expérimental. Cette campagne est lancée en collaboration avec l’ASBL Pelicano et l’agence de publicité brugeoise d-artagnan, selon les informations de Het Laatste Nieuws . « Le voir heureux et ne pas souffrir est notre objectif. »

Un traitement qui coûte très cher

Le traitement que les parents ont trouvé permettrait de sauver William. Pour l’instant, ce traitement coûte environ 100.000 euros. Il s’agit d’un traitement qui n’est pas encore reconnu, ce qui fait que la mutualité n’intervient pas dans les frais.