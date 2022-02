Code pénal sexuel: une «erreur de traduction» modifie la notion de consentement

La commission Justice se penchera ce mardi sur la réforme du code pénal sexuel, et cela devrait être la dernière fois puisque les députés sont appelés à la voter en deuxième lecture. Il faudra cependant, avant cela, se pencher sur la problématique soulevée in extremis par × : quelques mots, dans la loi, pouvant avoir de grosses conséquences et que la députée Vanessa Matz (cdH) propose de corriger par le biais d’un amendement.