Podcast – La Russie va-t-elle déclarer la guerre à l’Ukraine? Les services de renseignement américains affirment que la Russie lancera son offensive en Ukraine mercredi. Cette semaine est décisive, avec notamment une réunion de l’Otan.

Par la rédaction Publié le 14/02/2022 à 18:33 Temps de lecture: 1 min

Un échelon de plus dans l’escalade diplomatico-militaire entre la Russie et l’Ukraine. Les Etats-Unis affirment que l’offensive sera lancée mercredi par le Kremlin, plusieurs pays évacuent leurs ressortissants et certaines compagnies aériennes ont suspendu leurs vols. On parle de semaine de tous les dangers alors que le chancelier allemand doit se rendre à Kiev et à Moscou et que l’Otan se réunit dans quelques jours.

Le risque de guerre est-il réel ? Comment expliquer ce conflit et comment le perçoit la population ? On a posé ces questions à Philippe Regnier, du service monde, envoyé spécial en Ukraine il y a deux semaines.