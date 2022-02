Bourse: «Il faut acheter au son du canon…»

Les Bourses en berne, le pétrole et le gaz en hausse : le bras de fer entre les Etats-Unis et la Russie inquiète les marchés. Mais l’économiste Etienne de Callataÿ reste serein…

Les bruits de botte à la frontière ukrainienne ont pesé sur les cours de Bourse ce lundi, en particulier en Europe, alors que les prix du gaz et du pétrole grimpaient. Ainsi, le baril de Brent s’échangeait à plus de 96 dollars (85 euros), son plus haut depuis sept ans. Et, sur le marché européen, le contrat de gaz naturel pour livraison le mois prochain a bondi de 10 %, à plus de 83 euros le mégawattheure – un niveau qui reste cependant bien inférieur à celui atteint peu avant Noël.

En clôture, la Bourse de Bruxelles cédait 1,85 %, Paris 2,27 % et Francfort 2,02 %. Outre-Atlantique, à Wall Street, qui avait perdu des plumes vendredi, le repli était beaucoup plus limité : en milieu de séance, le S&P500 ne cédait que 0,18 % et le Dow Jones 0,44 %.