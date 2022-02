Deux Belges sur le podium de la Clasica Jaen mais aux plus mauvaises places

Alexey Lutsenko a remporté la première édition de la Clasica Jaen cycliste (1.1), une course qui a emprunté des portions de route en gravier, lundi en Espagne. Après 196,1 km tracés entre Baeza et Ubeda, le Kazakh s’est imposé en solitaire au terme d’un solo d’un peu moins de 25 km. Il a devancé Tim Wellens (Lotto Soudal) et Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty Gobert) et a ouvert le compteur de victoire de son équipe Astana cette saison et décroché le 30e bouquet de sa carrière.

Avec 3.100 m de dénivelé positif et près de 40 km sur un revêtement non asphalté, cette nouvelle venue au calendrier s’annonçait difficile, surtout avec un final comprenant quatre ascensions dans les soixante-cinq derniers kilomètres sur du gravier avec certains passages à 10 % et une rampe finale de 2,1 km à 7,6 %.