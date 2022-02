L’ambiance dans les stades belges va augmenter: les supporters visiteurs de retour

L’ambiance dans les stades belges va encore augmenter d’un cran à partir du week-end prochain. Dans la foulée des assouplissements en raison du code orange, le Conseil d’Administration de la Pro League a décidé de lever l’interdiction qui concernait les supporters visiteurs, en D1A comme en D1B. Elle était en vigueur depuis début décembre 2021 et avait été prolongée au-delà de la parenthèse du huis clos général entre fin décembre 2021 et fin janvier 2022. « Petit à petit, les supporters pourront à nouveau profiter d’une expérience de match relativement normale », précise le communiqué. « Le code orange signifie qu’environ 80 % des places assises et debout des stades pourront à nouveau être occupées. Ceci profitera au football belge, car la Pro League et ses clubs ont absolument besoin des encouragements positifs des supporters. L’interdiction de boire et de manger, qui avait été introduite pour assurer un meilleur respect de l’obligation du port du masque, est également supprimée », poursuit le communiqué.