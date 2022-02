Coronavirus: un risque accru de troubles cardiovasculaires après l’infection

En deux ans de pandémie, le covid a largement montré son pouvoir de nuisance sur l’organisme de certains patients, qu’il s’agisse de la phase aiguë de la maladie ou de séquelles invalidantes à plus long terme. Parmi ces dégâts occasionnés par le virus, le tropisme pour le cœur et les vaisseaux sanguins est documenté : « A la phase précoce de l’infection, l’atteinte cardiaque peut être sévère mais nous constatons heureusement que dans la majorité des cas, elle se limite à une simple élévation des marqueurs de souffrance biologiques du cœur », explique le cardiologue Etienne Hoffer (CHR Citadelle). « Mais on sait que des événements cardiovasculaires plus tardifs peuvent également se manifester. » C’est ce que vient de montrer la première grande étude portant sur 11 millions de dossiers de vétérans américains.