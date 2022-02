Décès: Ivan Reitman devient un fantôme

Ivan Reitman, réalisateur du succès critique et commercial S.O.S. fantômes, producteur de comédies populaires tels que Beethoven, Space Jam ou Up in the air, avec George Clooney, est mort dans son sommeil, ce samedi 12 février, à l’âge de 75 ans. « Notre famille pleure la perte inattendue d’un mari, d’un père et d’un grand-père qui nous a appris à toujours rechercher la magie dans la vie », c’est par ces mots que la nouvelle, relayée par le magazine Variety, a été annoncée par son fils Jason Reitman.