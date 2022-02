Du jamais-vu: un but contre son camp incroyablement ridicule annulé par l’arbitre (vidéo)

La scène ne mérite pas énormément de commentaires, tellement elle se veut ridicule... Cela se déroule Division 1 roumaine. Le gardien de but de Mioveni tente de relancer rapidement son équipe. Mais il se heurte à un de ses défenseurs. Le ballon ricoche sur ce dernier et file dans le but. Incroyable mais vrai.

Si ce goal n’a pas (encore) fait le tour du monde, c’est parce qu’il a été annulé par l’arbitre de cette rencontre. La raison ? Le ballon roule au moment où le gardien de but se dégage. Bref, il a eu très chaud…