Belge disparue au Pérou: la police découvre des images vidéo de Natacha

La jeune femme belge de 28 ans est portée disparue depuis deux semaines. Natacha de Crombrugghe effectuait un trek en solitaire sur les hauts plateaux andins. Elle avait laissé un sac à dos dans sa chambre d’hôtel dans la ville andine de Cabanaconde le 24 janvier avant de partir visiter le canyon de Colca, une destination touristique prisée des hauts plateaux péruviens. Depuis lors, elle n’a plus donné signe de vie.

Les dernières images

Les images vidéo de Natacha proviennent d’une caméra de sécurité d’un hôtel où la touriste cherchait à se loger, selon Het Laatste Nieuws . Les images confirment qu’elle est arrivée seule le 23 janvier à Cabanaconde. Un jour plus tard, elle est partie pour une randonnée de cinq jours. Elle n’est pas réapparue depuis.

L’hostel La Estancia n’était pas le premier hôtel où Natacha a cherché à se loger. Les images vidéo montrent qu’elle s’est enregistrée à l’hôtel Pachamama le 23 janvier à 15h20. Mais le propriétaire lui a dit qu’il ne pouvait pas la recevoir, car des travaux étaient en cours. Elle a alors quitté l’hôtel 8 minutes plus tard pour chercher un autre hôtel. Après un deuxième hôtel où il y avait des contaminations de covid-19, elle s’est rendue à l’auberge La Estancia. Elle a obtenu une chambre, s’est installée et est partie chercher un restaurant deux heures plus tard.