Bruxelles: les auteurs d’une agression transphobe ont été condamnés

H.A. et A.E.I., deux Bruxellois, ont été respectivement condamnés mercredi dernier à 300 heures de travaux d’intérêt général et à 38 mois de prison (avec sursis pour les deux tiers de la peine) pour l’agression homophobe et transphobe d’un homme d’une soixantaine d’années, « avec la circonstance que l’un des mobiles de l’infraction était la haine, l’hostilité ou le mépris » – à l’égard, dans le cas présent, d’une personne LGBTQIA+. Mais également pour port d’arme prohibée, les deux individus étant en possession d’un taser au moment des faits.

Le 20 juillet 2018, les deux auteurs avaient fixé un faux rendez-vous à la victime dans un parc d’Anderlecht, via le site de rencontre Viastreet. Sur place, ils l’avaient rouée de coups et avaient de surcroît filmé la scène. De quoi éclairer sérieusement la présidente du tribunal sur leurs intentions.