«Les psychologues doivent déjà refuser des patients»

Les professionnels de la santé mentale sont plus nuancés quant aux effets de cette nouvelle réforme. « La réforme fonctionne sur la base d’une enveloppe fermée. Par conséquent, les réseaux se montrent prudents et ne veulent pas utiliser leur budget trop rapidement. Ils conventionnent les psychologues au compte-gouttes. Seule une partie du budget est donc réellement utilisée », pointe Quentin Vassart, le président de l’Union professionnelle des psychologues cliniciens francophones. « Néanmoins, on peut comprendre les réseaux qui veulent se baser sur les besoins de la population. Une telle analyse n’avait jamais été réalisée. » Le président de l’UPPCF craint de voir apparaître une psychologie à deux vitesses. « Certains psychologues conventionnés doivent déjà refuser des patients, ou du moins refuser d’appliquer le tarif conventionné. Soit parce que le réseau ne leur délivre pas suffisamment de séances, soit parce que le patient n’est pas suffisamment “vulnérable”. Ce qui conduit les patients à reporter leurs soins au mois prochain.