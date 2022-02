Frank Vandenbroucke sur la réforme en santé mentale: «Le but n’est pas d’envoyer chaque Belge chez le psychologue pour 11 euros»

La réforme des soins psychologiques de première ligne est opérationnelle depuis le 1er janvier. Elle a déjà permis de quadrupler le nombre de séances réellement prestées. Mais « le but n’est pas d’envoyer chaque Belge chez le psychologue pour 11 euros », prévient le ministre de la Santé.

Le 1er janvier dernier, la réforme des soins psychologiques de première ligne était sur les rails. Accélérée par la crise sanitaire, elle prévoyait de rendre les soins psychologiques plus accessibles d’un point de vue financier et géographique. Le budget annuel accordé au secteur était quadruplé, passant de 39 à 152 millions d’euros. Le coût d’une consultation individuelle chez un psychologue ou orthopédagogue conventionné s’élevait désormais à 11 euros à charge du patient, et seulement 4 euros pour les bénéficiaires de l’intervention majorée. Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), dresse un premier bilan de cette réforme lancée il y a un mois qu’il aime à qualifier d’« historique ».