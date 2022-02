Paul Magnette lance l’opération «printemps des libertés», ou comment booster le PS

Question, un préalable : « Paul Magnette, ne lancez-vous pas cette opération un peu en contre-feu après vos propos sur l’e-commerce ? ». Réponse : « Non, pas du tout. Quant à la polémique dont vous parlez, je me suis expliqué, et je peux préciser les choses si vous le souhaitez » – lire ci-contre. « Mais ici, l’opération était prévue de longue date ». Du reste, le « Printemps des libertés » représente « une séquence dans un calendrier plus vaste de mobilisation interne ». Cela après deux années de pandémie qui ont conditionné la vie politique, celles des partis, où l’on a éteint la lumière longuement.