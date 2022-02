Un adolescent tue toute sa famille après une dispute sur ses résultats scolaires

En Espagne, un adolescent de 15 ans nommé Santiago s’en est pris à sa mère, son père et son frère, après une dispute sur ses résultats scolaires.

Santiago a tué toute sa famille après que ses parents l’ont menacé de lui retirer son téléphone et sa tablette après des mauvais résultats à l’école, selon la DH. L’adolescent a abattu sa mère avec un fusil de chasse. Il s’en est ensuite pris de la même manière à son petit frère.

Il a tué son père qui rentrait du travail, trois heures plus tard. Il a caché les corps dans une grange et a fait comme si de rien n’était pendant trois jours. Il a prétexté une infection au covid pour ne pas aller à l’école et aurait même répondu aux messages WhatsApp de sa mère.