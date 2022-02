Karim Benzema avant PSG – Real Madrid: «Dans ma tête, je suis prêt»

Le Real a annoncé dimanche que Benzema ferait partie de son effectif dans la capitale française. Mais Benzema insiste sur le fait que sa participation au Parc des Princes n’est en aucun cas garantie.

« Maintenant, nous avons une séance d’entraînement pour voir si je peux jouer, mais je dois avoir plus de sensations sur le terrain », a-t-il déclaré aux journalistes. « Le plus important est dans la tête. Mais vous devez récupérer et avoir de bonnes sensations sur le terrain. Dans ma tête, je suis prêt, mais maintenant je dois voir sur le terrain. C’est un grand match et si je dois jouer demain, je donnerai tout. »